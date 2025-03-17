FNDB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF hisse senedi 25.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.20 - 25.66 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.38 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 167 değerine ulaştı. FNDB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF hisse senedi şu anda 25.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.38% ve USD değerlerini izler. FNDB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FNDB hisse senedi nasıl alınır? Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF hisselerini şu anki 25.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.55 ve Ask 25.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 167 ve günlük değişim oranı 1.39% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FNDB fiyat hareketlerini takip edin.

FNDB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.94 - 26.05 ve mevcut fiyatı 25.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.55 veya Ask 25.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.62% ve 6 aylık değişim oranı 14.32% değerlerini karşılaştırır. FNDB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF hisse senedi yıllık olarak 26.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.94 - 26.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.38 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF performansını takip edin.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.94 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.94 - 26.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FNDB fiyat hareketlerini izleyin.