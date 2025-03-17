- Panoramica
FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
Il tasso di cambio FNDB ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.20 e ad un massimo di 25.66.
Segui le dinamiche di Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FNDB News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FNDB oggi?
Oggi le azioni Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF sono prezzate a 25.55. Viene scambiato all'interno di 25.20 - 25.66, la chiusura di ieri è stata 25.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 167. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FNDB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF pagano dividendi?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF è attualmente valutato a 25.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FNDB.
Come acquistare azioni FNDB?
Puoi acquistare azioni Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF al prezzo attuale di 25.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.55 o 25.85, mentre 167 e 1.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FNDB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FNDB?
Investire in Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.94 - 26.05 e il prezzo attuale 25.55. Molti confrontano -0.62% e 14.32% prima di effettuare ordini su 25.55 o 25.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FNDB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
Il prezzo massimo di Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF nell'ultimo anno è stato 26.05. All'interno di 19.94 - 26.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
Il prezzo più basso di Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) nel corso dell'anno è stato 19.94. Confrontandolo con gli attuali 25.55 e 19.94 - 26.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FNDB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FNDB?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.38 e 9.38%.
- Chiusura Precedente
- 25.38
- Apertura
- 25.20
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Minimo
- 25.20
- Massimo
- 25.66
- Volume
- 167
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- -0.62%
- Variazione Semestrale
- 14.32%
- Variazione Annuale
- 9.38%
