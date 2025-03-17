FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
今日FNDB汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.66进行交易。
关注Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FNDB新闻
常见问题解答
FNDB股票今天的价格是多少？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF股票今天的定价为25.55。它在25.20 - 25.66范围内交易，昨天的收盘价为25.38，交易量达到167。FNDB的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF股票是否支付股息？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF目前的价值为25.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.38%和USD。实时查看图表以跟踪FNDB走势。
如何购买FNDB股票？
您可以以25.55的当前价格购买Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF股票。订单通常设置在25.55或25.85附近，而167和1.39%显示市场活动。立即关注FNDB的实时图表更新。
如何投资FNDB股票？
投资Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF需要考虑年度范围19.94 - 26.05和当前价格25.55。许多人在以25.55或25.85下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看FNDB价格图表，了解每日变化。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF的最高价格是26.05。在19.94 - 26.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF的绩效。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF（FNDB）的最低价格为19.94。将其与当前的25.55和19.94 - 26.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FNDB股票是什么时候拆分的？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.38和9.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.38
- 开盘价
- 25.20
- 卖价
- 25.55
- 买价
- 25.85
- 最低价
- 25.20
- 最高价
- 25.66
- 交易量
- 167
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- -0.62%
- 6个月变化
- 14.32%
- 年变化
- 9.38%
