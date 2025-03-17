- Übersicht
FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
Der Wechselkurs von FNDB hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FNDB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FNDB heute?
Die Aktie von Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) notiert heute bei 25.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.20 - 25.66 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.38 und das Handelsvolumen erreichte 167. Das Live-Chart von FNDB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FNDB Dividenden?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF wird derzeit mit 25.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FNDB zu verfolgen.
Wie kaufe ich FNDB-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) zum aktuellen Kurs von 25.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.55 oder 25.85 platziert, während 167 und 1.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FNDB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FNDB-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF müssen die jährliche Spanne 19.94 - 26.05 und der aktuelle Kurs 25.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.62% und 14.32%, bevor sie Orders zu 25.55 oder 25.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FNDB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
Der höchste Kurs von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) im vergangenen Jahr lag bei 26.05. Innerhalb von 19.94 - 26.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.38 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) im Laufe des Jahres betrug 19.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.55 und der Spanne 19.94 - 26.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FNDB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FNDB statt?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.38 und 9.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.38
- Eröffnung
- 25.20
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Tief
- 25.20
- Hoch
- 25.66
- Volumen
- 167
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- -0.62%
- 6-Monatsänderung
- 14.32%
- Jahresänderung
- 9.38%
