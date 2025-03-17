- Panorámica
FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
El tipo de cambio de FNDB de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.20, mientras que el máximo ha alcanzado 25.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FNDB News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FNDB hoy?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) se evalúa hoy en 25.55. El instrumento se negocia dentro de 25.20 - 25.66; el cierre de ayer ha sido 25.38 y el volumen comercial ha alcanzado 167. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FNDB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF se evalúa actualmente en 25.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.38% y USD. Monitoree los movimientos de FNDB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FNDB?
Puede comprar acciones de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) al precio actual de 25.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.55 o 25.85, mientras que 167 y 1.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FNDB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FNDB?
Invertir en Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 19.94 - 26.05 y el precio actual 25.55. Muchos comparan -0.62% y 14.32% antes de colocar órdenes en 25.55 o 25.85. Estudie los cambios diarios de precios de FNDB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
El precio más alto de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) en el último año ha sido 26.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.94 - 26.05, una comparación con 25.38 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
El precio más bajo de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) para el año ha sido 19.94. La comparación con los actuales 25.55 y 19.94 - 26.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FNDB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FNDB?
En el pasado, Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.38 y 9.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.38
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Low
- 25.20
- High
- 25.66
- Volumen
- 167
- Cambio diario
- 0.67%
- Cambio mensual
- -0.62%
- Cambio a 6 meses
- 14.32%
- Cambio anual
- 9.38%
