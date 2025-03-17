- 概要
FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
FNDBの今日の為替レートは、0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり25.20の安値と25.66の高値で取引されました。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FNDB株の現在の価格は？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFの株価は本日25.55です。25.20 - 25.66内で取引され、前日の終値は25.38、取引量は167に達しました。FNDBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFの株は配当を出しますか？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFの現在の価格は25.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.38%やUSDにも注目します。FNDBの動きはライブチャートで確認できます。
FNDB株を買う方法は？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFの株は現在25.55で購入可能です。注文は通常25.55または25.85付近で行われ、167や1.39%が市場の動きを示します。FNDBの最新情報はライブチャートで確認できます。
FNDB株に投資する方法は？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFへの投資では、年間の値幅19.94 - 26.05と現在の25.55を考慮します。注文は多くの場合25.55や25.85で行われる前に、-0.62%や14.32%と比較されます。FNDBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFの株の最高値は？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFの過去1年の最高値は26.05でした。19.94 - 26.05内で株価は大きく変動し、25.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFの株の最低値は？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF(FNDB)の年間最安値は19.94でした。現在の25.55や19.94 - 26.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FNDBの動きはライブチャートで確認できます。
FNDBの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.38、9.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.38
- 始値
- 25.20
- 買値
- 25.55
- 買値
- 25.85
- 安値
- 25.20
- 高値
- 25.66
- 出来高
- 167
- 1日の変化
- 0.67%
- 1ヶ月の変化
- -0.62%
- 6ヶ月の変化
- 14.32%
- 1年の変化
- 9.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前