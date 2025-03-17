CotationsSections
Devises / FNDB
Retour à Actions

FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

25.55 USD 0.17 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FNDB a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.20 et à un maximum de 25.66.

Suivez la dynamique Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDB Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FNDB aujourd'hui ?

L'action Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF est cotée à 25.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.20 - 25.66, a clôturé hier à 25.38 et son volume d'échange a atteint 167. Le graphique en temps réel du cours de FNDB présente ces mises à jour.

L'action Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF est actuellement valorisé à 25.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNDB.

Comment acheter des actions FNDB ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF au cours actuel de 25.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.55 ou de 25.85, le 167 et le 1.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNDB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FNDB ?

Investir dans Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.94 - 26.05 et le prix actuel 25.55. Beaucoup comparent -0.62% et 14.32% avant de passer des ordres à 25.55 ou 25.85. Consultez le graphique du cours de FNDB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF l'année dernière était 26.05. Au cours de 19.94 - 26.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) sur l'année a été 19.94. Sa comparaison avec 25.55 et 19.94 - 26.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNDB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FNDB a-t-elle été divisée ?

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.38 et 9.38% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.20 25.66
Range Annuel
19.94 26.05
Clôture Précédente
25.38
Ouverture
25.20
Bid
25.55
Ask
25.85
Plus Bas
25.20
Plus Haut
25.66
Volume
167
Changement quotidien
0.67%
Changement Mensuel
-0.62%
Changement à 6 Mois
14.32%
Changement Annuel
9.38%
15 octobre, mercredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York
Act
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Livre Beige
Act
Fcst
Prev