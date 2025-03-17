- Обзор рынка
FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
Курс FNDB за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.66.
Следите за динамикой Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNDB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FNDB сегодня?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) сегодня оценивается на уровне 25.55. Инструмент торгуется в пределах 25.20 - 25.66, вчерашнее закрытие составило 25.38, а торговый объем достиг 167. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF?
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF в настоящее время оценивается в 25.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.38% и USD. Отслеживайте движения FNDB на графике в реальном времени.
Как купить акции FNDB?
Вы можете купить акции Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) по текущей цене 25.55. Ордера обычно размещаются около 25.55 или 25.85, тогда как 167 и 1.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FNDB?
Инвестирование в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF предполагает учет годового диапазона 19.94 - 26.05 и текущей цены 25.55. Многие сравнивают -0.62% и 14.32% перед размещением ордеров на 25.55 или 25.85. Изучайте ежедневные изменения цены FNDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
Самая высокая цена Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) за последний год составила 26.05. Акции заметно колебались в пределах 19.94 - 26.05, сравнение с 25.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
Самая низкая цена Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) за год составила 19.94. Сравнение с текущими 25.55 и 19.94 - 26.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FNDB?
В прошлом Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.38 и 9.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.38
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Low
- 25.20
- High
- 25.66
- Объем
- 167
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- 14.32%
- Годовое изменение
- 9.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.