FNDB: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
A taxa do FNDB para hoje mudou para 0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.20 e o mais alto foi 25.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FNDB hoje?
Hoje Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) está avaliado em 25.55. O instrumento é negociado dentro de 25.20 - 25.66, o fechamento de ontem foi 25.38, e o volume de negociação atingiu 167. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FNDB em tempo real.
As ações de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF está avaliado em 25.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.38% e USD. Monitore os movimentos de FNDB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FNDB?
Você pode comprar ações de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) pelo preço atual 25.55. Ordens geralmente são executadas perto de 25.55 ou 25.85, enquanto 167 e 1.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FNDB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FNDB?
Investir em Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF envolve considerar a faixa anual 19.94 - 26.05 e o preço atual 25.55. Muitos comparam -0.62% e 14.32% antes de enviar ordens em 25.55 ou 25.85. Estude as mudanças diárias de preço de FNDB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
O maior preço de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) no último ano foi 26.05. As ações oscilaram bastante dentro de 19.94 - 26.05, e a comparação com 25.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF?
O menor preço de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB) no ano foi 19.94. A comparação com o preço atual 25.55 e 19.94 - 26.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FNDB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FNDB?
No passado Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.38 e 9.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.38
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Low
- 25.20
- High
- 25.66
- Volume
- 167
- Mudança diária
- 0.67%
- Mudança mensal
- -0.62%
- Mudança de 6 meses
- 14.32%
- Mudança anual
- 9.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.