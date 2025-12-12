FLOC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Flowco Holdings Inc. hisse senedi 19.06 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 18.99 - 19.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.94 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 158 değerine ulaştı. FLOC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Flowco Holdings Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Flowco Holdings Inc. hisse senedi şu anda 19.06 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -34.28% ve USD değerlerini izler. FLOC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLOC hisse senedi nasıl alınır? Flowco Holdings Inc. hisselerini şu anki 19.06 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.06 ve Ask 19.36 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 158 ve günlük değişim oranı -0.26% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLOC fiyat hareketlerini takip edin.

FLOC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Flowco Holdings Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 14.03 - 30.51 ve mevcut fiyatı 19.06 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.06 veya Ask 19.36 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 13.52% ve 6 aylık değişim oranı 7.26% değerlerini karşılaştırır. FLOC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Flowco Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Flowco Holdings Inc. hisse senedi yıllık olarak 30.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 14.03 - 30.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.94 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Flowco Holdings Inc. performansını takip edin.

Flowco Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Flowco Holdings Inc. (FLOC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 14.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.06 ve hareket ettiği yıllık aralık 14.03 - 30.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLOC fiyat hareketlerini izleyin.