FLOC: Flowco Holdings Inc.
Курс FLOC за сегодня изменился на 2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.00, а максимальная — 18.99.
Следите за динамикой Flowco Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLOC сегодня?
Flowco Holdings Inc. (FLOC) сегодня оценивается на уровне 18.94. Инструмент торгуется в пределах 18.00 - 18.99, вчерашнее закрытие составило 18.56, а торговый объем достиг 792. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flowco Holdings Inc.?
Flowco Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 18.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.69% и USD. Отслеживайте движения FLOC на графике в реальном времени.
Как купить акции FLOC?
Вы можете купить акции Flowco Holdings Inc. (FLOC) по текущей цене 18.94. Ордера обычно размещаются около 18.94 или 19.24, тогда как 792 и 3.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLOC?
Инвестирование в Flowco Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 14.03 - 30.51 и текущей цены 18.94. Многие сравнивают 12.81% и 6.58% перед размещением ордеров на 18.94 или 19.24. Изучайте ежедневные изменения цены FLOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Flowco Holdings Inc.?
Самая высокая цена Flowco Holdings Inc. (FLOC) за последний год составила 30.51. Акции заметно колебались в пределах 14.03 - 30.51, сравнение с 18.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flowco Holdings Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Flowco Holdings Inc.?
Самая низкая цена Flowco Holdings Inc. (FLOC) за год составила 14.03. Сравнение с текущими 18.94 и 14.03 - 30.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLOC?
В прошлом Flowco Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.56 и -34.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.56
- Open
- 18.33
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Low
- 18.00
- High
- 18.99
- Объем
- 792
- Дневное изменение
- 2.05%
- Месячное изменение
- 12.81%
- 6-месячное изменение
- 6.58%
- Годовое изменение
- -34.69%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.