FLOC: Flowco Holdings Inc.

18.94 USD 0.38 (2.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLOC за сегодня изменился на 2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.00, а максимальная — 18.99.

Следите за динамикой Flowco Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLOC сегодня?

Flowco Holdings Inc. (FLOC) сегодня оценивается на уровне 18.94. Инструмент торгуется в пределах 18.00 - 18.99, вчерашнее закрытие составило 18.56, а торговый объем достиг 792. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flowco Holdings Inc.?

Flowco Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 18.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.69% и USD. Отслеживайте движения FLOC на графике в реальном времени.

Как купить акции FLOC?

Вы можете купить акции Flowco Holdings Inc. (FLOC) по текущей цене 18.94. Ордера обычно размещаются около 18.94 или 19.24, тогда как 792 и 3.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLOC?

Инвестирование в Flowco Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 14.03 - 30.51 и текущей цены 18.94. Многие сравнивают 12.81% и 6.58% перед размещением ордеров на 18.94 или 19.24. Изучайте ежедневные изменения цены FLOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flowco Holdings Inc.?

Самая высокая цена Flowco Holdings Inc. (FLOC) за последний год составила 30.51. Акции заметно колебались в пределах 14.03 - 30.51, сравнение с 18.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flowco Holdings Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Flowco Holdings Inc.?

Самая низкая цена Flowco Holdings Inc. (FLOC) за год составила 14.03. Сравнение с текущими 18.94 и 14.03 - 30.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLOC?

В прошлом Flowco Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.56 и -34.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.00 18.99
Годовой диапазон
14.03 30.51
Предыдущее закрытие
18.56
Open
18.33
Bid
18.94
Ask
19.24
Low
18.00
High
18.99
Объем
792
Дневное изменение
2.05%
Месячное изменение
12.81%
6-месячное изменение
6.58%
Годовое изменение
-34.69%
