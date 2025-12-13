FLOC股票今天的价格是多少？ Flowco Holdings Inc.股票今天的定价为18.66。它在18.61 - 19.33范围内交易，昨天的收盘价为18.94，交易量达到373。FLOC的实时价格图表显示了这些更新。

Flowco Holdings Inc.股票是否支付股息？ Flowco Holdings Inc.目前的价值为18.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.66%和USD。实时查看图表以跟踪FLOC走势。

如何购买FLOC股票？ 您可以以18.66的当前价格购买Flowco Holdings Inc.股票。订单通常设置在18.66或18.96附近，而373和-2.35%显示市场活动。立即关注FLOC的实时图表更新。

如何投资FLOC股票？ 投资Flowco Holdings Inc.需要考虑年度范围14.03 - 30.51和当前价格18.66。许多人在以18.66或18.96下订单之前，会比较11.14%和。实时查看FLOC价格图表，了解每日变化。

Flowco Holdings Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Flowco Holdings Inc.的最高价格是30.51。在14.03 - 30.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Flowco Holdings Inc.的绩效。

Flowco Holdings Inc.股票的最低价格是多少？ Flowco Holdings Inc.（FLOC）的最低价格为14.03。将其与当前的18.66和14.03 - 30.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。