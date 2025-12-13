FLOC: Flowco Holdings Inc.
今日FLOC汇率已更改-1.48%。当日，交易品种以低点18.61和高点19.33进行交易。
关注Flowco Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FLOC股票今天的价格是多少？
Flowco Holdings Inc.股票今天的定价为18.66。它在18.61 - 19.33范围内交易，昨天的收盘价为18.94，交易量达到373。FLOC的实时价格图表显示了这些更新。
Flowco Holdings Inc.股票是否支付股息？
Flowco Holdings Inc.目前的价值为18.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.66%和USD。实时查看图表以跟踪FLOC走势。
如何购买FLOC股票？
您可以以18.66的当前价格购买Flowco Holdings Inc.股票。订单通常设置在18.66或18.96附近，而373和-2.35%显示市场活动。立即关注FLOC的实时图表更新。
如何投资FLOC股票？
投资Flowco Holdings Inc.需要考虑年度范围14.03 - 30.51和当前价格18.66。许多人在以18.66或18.96下订单之前，会比较11.14%和。实时查看FLOC价格图表，了解每日变化。
Flowco Holdings Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Flowco Holdings Inc.的最高价格是30.51。在14.03 - 30.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Flowco Holdings Inc.的绩效。
Flowco Holdings Inc.股票的最低价格是多少？
Flowco Holdings Inc.（FLOC）的最低价格为14.03。将其与当前的18.66和14.03 - 30.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLOC股票是什么时候拆分的？
Flowco Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.94和-35.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.94
- 开盘价
- 19.11
- 卖价
- 18.66
- 买价
- 18.96
- 最低价
- 18.61
- 最高价
- 19.33
- 交易量
- 373
- 日变化
- -1.48%
- 月变化
- 11.14%
- 6个月变化
- 5.01%
- 年变化
- -35.66%