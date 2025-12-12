- 概要
FLOC: フローコ・ホールディングス
FLOCの今日の為替レートは、2.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.00の安値と18.99の高値で取引されました。
フローコ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FLOC株の現在の価格は？
フローコ・ホールディングスの株価は本日18.94です。18.00 - 18.99内で取引され、前日の終値は18.56、取引量は792に達しました。FLOCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
フローコ・ホールディングスの株は配当を出しますか？
フローコ・ホールディングスの現在の価格は18.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は-34.69%やUSDにも注目します。FLOCの動きはライブチャートで確認できます。
FLOC株を買う方法は？
フローコ・ホールディングスの株は現在18.94で購入可能です。注文は通常18.94または19.24付近で行われ、792や3.33%が市場の動きを示します。FLOCの最新情報はライブチャートで確認できます。
FLOC株に投資する方法は？
フローコ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅14.03 - 30.51と現在の18.94を考慮します。注文は多くの場合18.94や19.24で行われる前に、12.81%や6.58%と比較されます。FLOCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
フローコ・ホールディングスの株の最高値は？
フローコ・ホールディングスの過去1年の最高値は30.51でした。14.03 - 30.51内で株価は大きく変動し、18.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。フローコ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
フローコ・ホールディングスの株の最低値は？
フローコ・ホールディングス(FLOC)の年間最安値は14.03でした。現在の18.94や14.03 - 30.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLOCの動きはライブチャートで確認できます。
FLOCの株式分割はいつ行われましたか？
フローコ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.56、-34.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.56
- 始値
- 18.33
- 買値
- 18.94
- 買値
- 19.24
- 安値
- 18.00
- 高値
- 18.99
- 出来高
- 792
- 1日の変化
- 2.05%
- 1ヶ月の変化
- 12.81%
- 6ヶ月の変化
- 6.58%
- 1年の変化
- -34.69%
