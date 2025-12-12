クォートセクション
通貨 / FLOC
FLOC: フローコ・ホールディングス

18.94 USD 0.38 (2.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

FLOCの今日の為替レートは、2.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.00の安値と18.99の高値で取引されました。

フローコ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FLOC株の現在の価格は？

フローコ・ホールディングスの株価は本日18.94です。18.00 - 18.99内で取引され、前日の終値は18.56、取引量は792に達しました。FLOCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

フローコ・ホールディングスの株は配当を出しますか？

フローコ・ホールディングスの現在の価格は18.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は-34.69%やUSDにも注目します。FLOCの動きはライブチャートで確認できます。

FLOC株を買う方法は？

フローコ・ホールディングスの株は現在18.94で購入可能です。注文は通常18.94または19.24付近で行われ、792や3.33%が市場の動きを示します。FLOCの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLOC株に投資する方法は？

フローコ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅14.03 - 30.51と現在の18.94を考慮します。注文は多くの場合18.94や19.24で行われる前に、12.81%や6.58%と比較されます。FLOCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

フローコ・ホールディングスの株の最高値は？

フローコ・ホールディングスの過去1年の最高値は30.51でした。14.03 - 30.51内で株価は大きく変動し、18.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。フローコ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

フローコ・ホールディングスの株の最低値は？

フローコ・ホールディングス(FLOC)の年間最安値は14.03でした。現在の18.94や14.03 - 30.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLOCの動きはライブチャートで確認できます。

FLOCの株式分割はいつ行われましたか？

フローコ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.56、-34.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.00 18.99
1年のレンジ
14.03 30.51
以前の終値
18.56
始値
18.33
買値
18.94
買値
19.24
安値
18.00
高値
18.99
出来高
792
1日の変化
2.05%
1ヶ月の変化
12.81%
6ヶ月の変化
6.58%
1年の変化
-34.69%
