FLOC: Flowco Holdings Inc.
El tipo de cambio de FLOC de hoy ha cambiado un -1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.61, mientras que el máximo ha alcanzado 19.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flowco Holdings Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FLOC hoy?
Flowco Holdings Inc. (FLOC) se evalúa hoy en 18.66. El instrumento se negocia dentro de 18.61 - 19.33; el cierre de ayer ha sido 18.94 y el volumen comercial ha alcanzado 373. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLOC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Flowco Holdings Inc.?
Flowco Holdings Inc. se evalúa actualmente en 18.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -35.66% y USD. Monitoree los movimientos de FLOC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FLOC?
Puede comprar acciones de Flowco Holdings Inc. (FLOC) al precio actual de 18.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.66 o 18.96, mientras que 373 y -2.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLOC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FLOC?
Invertir en Flowco Holdings Inc. implica tener en cuenta el rango anual 14.03 - 30.51 y el precio actual 18.66. Muchos comparan 11.14% y 5.01% antes de colocar órdenes en 18.66 o 18.96. Estudie los cambios diarios de precios de FLOC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Flowco Holdings Inc.?
El precio más alto de Flowco Holdings Inc. (FLOC) en el último año ha sido 30.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.03 - 30.51, una comparación con 18.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Flowco Holdings Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Flowco Holdings Inc.?
El precio más bajo de Flowco Holdings Inc. (FLOC) para el año ha sido 14.03. La comparación con los actuales 18.66 y 14.03 - 30.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLOC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLOC?
En el pasado, Flowco Holdings Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.94 y -35.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.94
- Open
- 19.11
- Bid
- 18.66
- Ask
- 18.96
- Low
- 18.61
- High
- 19.33
- Volumen
- 373
- Cambio diario
- -1.48%
- Cambio mensual
- 11.14%
- Cambio a 6 meses
- 5.01%
- Cambio anual
- -35.66%