FLOC: Flowco Holdings Inc.
Der Wechselkurs von FLOC hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.00 bis zu einem Hoch von 18.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flowco Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLOC heute?
Die Aktie von Flowco Holdings Inc. (FLOC) notiert heute bei 18.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von 18.00 - 18.99 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.56 und das Handelsvolumen erreichte 792. Das Live-Chart von FLOC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLOC Dividenden?
Flowco Holdings Inc. wird derzeit mit 18.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -34.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLOC zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLOC-Aktien?
Sie können Aktien von Flowco Holdings Inc. (FLOC) zum aktuellen Kurs von 18.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.94 oder 19.24 platziert, während 792 und 3.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLOC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLOC-Aktien?
Bei einer Investition in Flowco Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 14.03 - 30.51 und der aktuelle Kurs 18.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 12.81% und 6.58%, bevor sie Orders zu 18.94 oder 19.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLOC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Flowco Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von Flowco Holdings Inc. (FLOC) im vergangenen Jahr lag bei 30.51. Innerhalb von 14.03 - 30.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Flowco Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Flowco Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von Flowco Holdings Inc. (FLOC) im Laufe des Jahres betrug 14.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.94 und der Spanne 14.03 - 30.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLOC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLOC statt?
Flowco Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.56 und -34.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.56
- Eröffnung
- 18.33
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Tief
- 18.00
- Hoch
- 18.99
- Volumen
- 792
- Tagesänderung
- 2.05%
- Monatsänderung
- 12.81%
- 6-Monatsänderung
- 6.58%
- Jahresänderung
- -34.69%
