FLOC: Flowco Holdings Inc.
Il tasso di cambio FLOC ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.99 e ad un massimo di 19.33.
Segui le dinamiche di Flowco Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLOC oggi?
Oggi le azioni Flowco Holdings Inc. sono prezzate a 19.06. Viene scambiato all'interno di 18.99 - 19.33, la chiusura di ieri è stata 18.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 158. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLOC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Flowco Holdings Inc. pagano dividendi?
Flowco Holdings Inc. è attualmente valutato a 19.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -34.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLOC.
Come acquistare azioni FLOC?
Puoi acquistare azioni Flowco Holdings Inc. al prezzo attuale di 19.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.06 o 19.36, mentre 158 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLOC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLOC?
Investire in Flowco Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 14.03 - 30.51 e il prezzo attuale 19.06. Molti confrontano 13.52% e 7.26% prima di effettuare ordini su 19.06 o 19.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLOC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Flowco Holdings Inc.?
Il prezzo massimo di Flowco Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 30.51. All'interno di 14.03 - 30.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Flowco Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Flowco Holdings Inc.?
Il prezzo più basso di Flowco Holdings Inc. (FLOC) nel corso dell'anno è stato 14.03. Confrontandolo con gli attuali 19.06 e 14.03 - 30.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLOC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLOC?
Flowco Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.94 e -34.28%.
- Chiusura Precedente
- 18.94
- Apertura
- 19.11
- Bid
- 19.06
- Ask
- 19.36
- Minimo
- 18.99
- Massimo
- 19.33
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- 0.63%
- Variazione Mensile
- 13.52%
- Variazione Semestrale
- 7.26%
- Variazione Annuale
- -34.28%
