- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FLOC: Flowco Holdings Inc.
Le taux de change de FLOC a changé de 2.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.00 et à un maximum de 18.99.
Suivez la dynamique Flowco Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLOC aujourd'hui ?
L'action Flowco Holdings Inc. est cotée à 18.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans 18.00 - 18.99, a clôturé hier à 18.56 et son volume d'échange a atteint 792. Le graphique en temps réel du cours de FLOC présente ces mises à jour.
L'action Flowco Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Flowco Holdings Inc. est actuellement valorisé à 18.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -34.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLOC.
Comment acheter des actions FLOC ?
Vous pouvez acheter des actions Flowco Holdings Inc. au cours actuel de 18.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.94 ou de 19.24, le 792 et le 3.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLOC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLOC ?
Investir dans Flowco Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.03 - 30.51 et le prix actuel 18.94. Beaucoup comparent 12.81% et 6.58% avant de passer des ordres à 18.94 ou 19.24. Consultez le graphique du cours de FLOC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Flowco Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de Flowco Holdings Inc. l'année dernière était 30.51. Au cours de 14.03 - 30.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Flowco Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Flowco Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de Flowco Holdings Inc. (FLOC) sur l'année a été 14.03. Sa comparaison avec 18.94 et 14.03 - 30.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLOC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLOC a-t-elle été divisée ?
Flowco Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.56 et -34.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.56
- Ouverture
- 18.33
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Plus Bas
- 18.00
- Plus Haut
- 18.99
- Volume
- 792
- Changement quotidien
- 2.05%
- Changement Mensuel
- 12.81%
- Changement à 6 Mois
- 6.58%
- Changement Annuel
- -34.69%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev