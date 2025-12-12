- Visão do mercado
FLOC: Flowco Holdings Inc.
A taxa do FLOC para hoje mudou para 2.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.00 e o mais alto foi 18.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Flowco Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLOC hoje?
Hoje Flowco Holdings Inc. (FLOC) está avaliado em 18.94. O instrumento é negociado dentro de 18.00 - 18.99, o fechamento de ontem foi 18.56, e o volume de negociação atingiu 792. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLOC em tempo real.
As ações de Flowco Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente Flowco Holdings Inc. está avaliado em 18.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -34.69% e USD. Monitore os movimentos de FLOC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLOC?
Você pode comprar ações de Flowco Holdings Inc. (FLOC) pelo preço atual 18.94. Ordens geralmente são executadas perto de 18.94 ou 19.24, enquanto 792 e 3.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLOC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLOC?
Investir em Flowco Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 14.03 - 30.51 e o preço atual 18.94. Muitos comparam 12.81% e 6.58% antes de enviar ordens em 18.94 ou 19.24. Estude as mudanças diárias de preço de FLOC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Flowco Holdings Inc.?
O maior preço de Flowco Holdings Inc. (FLOC) no último ano foi 30.51. As ações oscilaram bastante dentro de 14.03 - 30.51, e a comparação com 18.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flowco Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Flowco Holdings Inc.?
O menor preço de Flowco Holdings Inc. (FLOC) no ano foi 14.03. A comparação com o preço atual 18.94 e 14.03 - 30.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLOC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLOC?
No passado Flowco Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.56 e -34.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.56
- Open
- 18.33
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Low
- 18.00
- High
- 18.99
- Volume
- 792
- Mudança diária
- 2.05%
- Mudança mensal
- 12.81%
- Mudança de 6 meses
- 6.58%
- Mudança anual
- -34.69%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.