FIGR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First National Bank Of Groton hisse senedi 40.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.31 - 42.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 42.05 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1914 değerine ulaştı. FIGR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First National Bank Of Groton hisse senedi temettü ödüyor mu? First National Bank Of Groton hisse senedi şu anda 40.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.33% ve USD değerlerini izler. FIGR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FIGR hisse senedi nasıl alınır? First National Bank Of Groton hisselerini şu anki 40.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.80 ve Ask 41.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1914 ve günlük değişim oranı -3.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FIGR fiyat hareketlerini takip edin.

FIGR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First National Bank Of Groton hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 30.01 - 49.49 ve mevcut fiyatı 40.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.80 veya Ask 41.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 17.24% ve 6 aylık değişim oranı 13.33% değerlerini karşılaştırır. FIGR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First National Bank Of Groton hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First National Bank Of Groton hisse senedi yıllık olarak 49.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 30.01 - 49.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 42.05 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First National Bank Of Groton performansını takip edin.

First National Bank Of Groton hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First National Bank Of Groton (FIGR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 30.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 30.01 - 49.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FIGR fiyat hareketlerini izleyin.