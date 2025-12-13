- Panorámica
FIGR: First National Bank Of Groton
El tipo de cambio de FIGR de hoy ha cambiado un -2.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.73, mientras que el máximo ha alcanzado 42.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First National Bank Of Groton. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FIGR hoy?
First National Bank Of Groton (FIGR) se evalúa hoy en 41.16. El instrumento se negocia dentro de 39.73 - 42.77; el cierre de ayer ha sido 42.05 y el volumen comercial ha alcanzado 6796. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FIGR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First National Bank Of Groton?
First National Bank Of Groton se evalúa actualmente en 41.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.33% y USD. Monitoree los movimientos de FIGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FIGR?
Puede comprar acciones de First National Bank Of Groton (FIGR) al precio actual de 41.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.16 o 41.46, mientras que 6796 y -2.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FIGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FIGR?
Invertir en First National Bank Of Groton implica tener en cuenta el rango anual 30.01 - 49.49 y el precio actual 41.16. Muchos comparan 18.28% y 14.33% antes de colocar órdenes en 41.16 o 41.46. Estudie los cambios diarios de precios de FIGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First National Bank Of Groton?
El precio más alto de First National Bank Of Groton (FIGR) en el último año ha sido 49.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.01 - 49.49, una comparación con 42.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First National Bank Of Groton en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First National Bank Of Groton?
El precio más bajo de First National Bank Of Groton (FIGR) para el año ha sido 30.01. La comparación con los actuales 41.16 y 30.01 - 49.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FIGR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FIGR?
En el pasado, First National Bank Of Groton ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.05 y 14.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.05
- Open
- 42.09
- Bid
- 41.16
- Ask
- 41.46
- Low
- 39.73
- High
- 42.77
- Volumen
- 6.796 K
- Cambio diario
- -2.12%
- Cambio mensual
- 18.28%
- Cambio a 6 meses
- 14.33%
- Cambio anual
- 14.33%