FIGR: First National Bank Of Groton
Курс FIGR за сегодня изменился на -4.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 42.77.
Следите за динамикой First National Bank Of Groton. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIGR сегодня?
First National Bank Of Groton (FIGR) сегодня оценивается на уровне 40.12. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 42.77, вчерашнее закрытие составило 42.05, а торговый объем достиг 2600. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First National Bank Of Groton?
First National Bank Of Groton в настоящее время оценивается в 40.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.44% и USD. Отслеживайте движения FIGR на графике в реальном времени.
Как купить акции FIGR?
Вы можете купить акции First National Bank Of Groton (FIGR) по текущей цене 40.12. Ордера обычно размещаются около 40.12 или 40.42, тогда как 2600 и -4.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIGR?
Инвестирование в First National Bank Of Groton предполагает учет годового диапазона 30.01 - 49.49 и текущей цены 40.12. Многие сравнивают 15.29% и 11.44% перед размещением ордеров на 40.12 или 40.42. Изучайте ежедневные изменения цены FIGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First National Bank Of Groton?
Самая высокая цена First National Bank Of Groton (FIGR) за последний год составила 49.49. Акции заметно колебались в пределах 30.01 - 49.49, сравнение с 42.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First National Bank Of Groton на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First National Bank Of Groton?
Самая низкая цена First National Bank Of Groton (FIGR) за год составила 30.01. Сравнение с текущими 40.12 и 30.01 - 49.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIGR?
В прошлом First National Bank Of Groton проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.05 и 11.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.05
- Open
- 42.09
- Bid
- 40.12
- Ask
- 40.42
- Low
- 39.73
- High
- 42.77
- Объем
- 2.600 K
- Дневное изменение
- -4.59%
- Месячное изменение
- 15.29%
- 6-месячное изменение
- 11.44%
- Годовое изменение
- 11.44%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.