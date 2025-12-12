КотировкиРазделы
FIGR: First National Bank Of Groton

40.12 USD 1.93 (4.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIGR за сегодня изменился на -4.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 42.77.

Следите за динамикой First National Bank Of Groton. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIGR сегодня?

First National Bank Of Groton (FIGR) сегодня оценивается на уровне 40.12. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 42.77, вчерашнее закрытие составило 42.05, а торговый объем достиг 2600. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First National Bank Of Groton?

First National Bank Of Groton в настоящее время оценивается в 40.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.44% и USD. Отслеживайте движения FIGR на графике в реальном времени.

Как купить акции FIGR?

Вы можете купить акции First National Bank Of Groton (FIGR) по текущей цене 40.12. Ордера обычно размещаются около 40.12 или 40.42, тогда как 2600 и -4.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIGR?

Инвестирование в First National Bank Of Groton предполагает учет годового диапазона 30.01 - 49.49 и текущей цены 40.12. Многие сравнивают 15.29% и 11.44% перед размещением ордеров на 40.12 или 40.42. Изучайте ежедневные изменения цены FIGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First National Bank Of Groton?

Самая высокая цена First National Bank Of Groton (FIGR) за последний год составила 49.49. Акции заметно колебались в пределах 30.01 - 49.49, сравнение с 42.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First National Bank Of Groton на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First National Bank Of Groton?

Самая низкая цена First National Bank Of Groton (FIGR) за год составила 30.01. Сравнение с текущими 40.12 и 30.01 - 49.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIGR?

В прошлом First National Bank Of Groton проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.05 и 11.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.73 42.77
Годовой диапазон
30.01 49.49
Предыдущее закрытие
42.05
Open
42.09
Bid
40.12
Ask
40.42
Low
39.73
High
42.77
Объем
2.600 K
Дневное изменение
-4.59%
Месячное изменение
15.29%
6-месячное изменение
11.44%
Годовое изменение
11.44%
