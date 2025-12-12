- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FIGR: First National Bank Of Groton
A taxa do FIGR para hoje mudou para -4.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.73 e o mais alto foi 42.77.
Veja a dinâmica do par de moedas First National Bank Of Groton. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FIGR hoje?
Hoje First National Bank Of Groton (FIGR) está avaliado em 40.12. O instrumento é negociado dentro de 39.73 - 42.77, o fechamento de ontem foi 42.05, e o volume de negociação atingiu 2600. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FIGR em tempo real.
As ações de First National Bank Of Groton pagam dividendos?
Atualmente First National Bank Of Groton está avaliado em 40.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.44% e USD. Monitore os movimentos de FIGR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FIGR?
Você pode comprar ações de First National Bank Of Groton (FIGR) pelo preço atual 40.12. Ordens geralmente são executadas perto de 40.12 ou 40.42, enquanto 2600 e -4.68% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FIGR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FIGR?
Investir em First National Bank Of Groton envolve considerar a faixa anual 30.01 - 49.49 e o preço atual 40.12. Muitos comparam 15.29% e 11.44% antes de enviar ordens em 40.12 ou 40.42. Estude as mudanças diárias de preço de FIGR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First National Bank Of Groton?
O maior preço de First National Bank Of Groton (FIGR) no último ano foi 49.49. As ações oscilaram bastante dentro de 30.01 - 49.49, e a comparação com 42.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First National Bank Of Groton no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First National Bank Of Groton?
O menor preço de First National Bank Of Groton (FIGR) no ano foi 30.01. A comparação com o preço atual 40.12 e 30.01 - 49.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FIGR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FIGR?
No passado First National Bank Of Groton passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.05 e 11.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.05
- Open
- 42.09
- Bid
- 40.12
- Ask
- 40.42
- Low
- 39.73
- High
- 42.77
- Volume
- 2.600 K
- Mudança diária
- -4.59%
- Mudança mensal
- 15.29%
- Mudança de 6 meses
- 11.44%
- Mudança anual
- 11.44%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.