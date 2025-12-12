- Übersicht
FIGR: First National Bank Of Groton
Der Wechselkurs von FIGR hat sich für heute um -4.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.73 bis zu einem Hoch von 42.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die First National Bank Of Groton-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FIGR heute?
Die Aktie von First National Bank Of Groton (FIGR) notiert heute bei 40.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 39.73 - 42.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.05 und das Handelsvolumen erreichte 2600. Das Live-Chart von FIGR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FIGR Dividenden?
First National Bank Of Groton wird derzeit mit 40.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FIGR zu verfolgen.
Wie kaufe ich FIGR-Aktien?
Sie können Aktien von First National Bank Of Groton (FIGR) zum aktuellen Kurs von 40.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.12 oder 40.42 platziert, während 2600 und -4.68% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FIGR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FIGR-Aktien?
Bei einer Investition in First National Bank Of Groton müssen die jährliche Spanne 30.01 - 49.49 und der aktuelle Kurs 40.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 15.29% und 11.44%, bevor sie Orders zu 40.12 oder 40.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FIGR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First National Bank Of Groton?
Der höchste Kurs von First National Bank Of Groton (FIGR) im vergangenen Jahr lag bei 49.49. Innerhalb von 30.01 - 49.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First National Bank Of Groton mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First National Bank Of Groton?
Der niedrigste Kurs von First National Bank Of Groton (FIGR) im Laufe des Jahres betrug 30.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.12 und der Spanne 30.01 - 49.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FIGR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FIGR statt?
First National Bank Of Groton hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.05 und 11.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.05
- Eröffnung
- 42.09
- Bid
- 40.12
- Ask
- 40.42
- Tief
- 39.73
- Hoch
- 42.77
- Volumen
- 2.600 K
- Tagesänderung
- -4.59%
- Monatsänderung
- 15.29%
- 6-Monatsänderung
- 11.44%
- Jahresänderung
- 11.44%
