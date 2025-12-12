- Panoramica
FIGR: First National Bank Of Groton
Il tasso di cambio FIGR ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.31 e ad un massimo di 42.77.
Segui le dinamiche di First National Bank Of Groton. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FIGR oggi?
Oggi le azioni First National Bank Of Groton sono prezzate a 40.80. Viene scambiato all'interno di 40.31 - 42.77, la chiusura di ieri è stata 42.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 1914. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FIGR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First National Bank Of Groton pagano dividendi?
First National Bank Of Groton è attualmente valutato a 40.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FIGR.
Come acquistare azioni FIGR?
Puoi acquistare azioni First National Bank Of Groton al prezzo attuale di 40.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.80 o 41.10, mentre 1914 e -3.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FIGR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FIGR?
Investire in First National Bank Of Groton implica considerare l'intervallo annuale 30.01 - 49.49 e il prezzo attuale 40.80. Molti confrontano 17.24% e 13.33% prima di effettuare ordini su 40.80 o 41.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FIGR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First National Bank Of Groton?
Il prezzo massimo di First National Bank Of Groton nell'ultimo anno è stato 49.49. All'interno di 30.01 - 49.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First National Bank Of Groton utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First National Bank Of Groton?
Il prezzo più basso di First National Bank Of Groton (FIGR) nel corso dell'anno è stato 30.01. Confrontandolo con gli attuali 40.80 e 30.01 - 49.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FIGR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FIGR?
First National Bank Of Groton ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.05 e 13.33%.
- Chiusura Precedente
- 42.05
- Apertura
- 42.09
- Bid
- 40.80
- Ask
- 41.10
- Minimo
- 40.31
- Massimo
- 42.77
- Volume
- 1.914 K
- Variazione giornaliera
- -2.97%
- Variazione Mensile
- 17.24%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- 13.33%
