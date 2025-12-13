FIGR股票今天的价格是多少？ First National Bank Of Groton股票今天的定价为41.16。它在39.73 - 42.77范围内交易，昨天的收盘价为42.05，交易量达到6796。FIGR的实时价格图表显示了这些更新。

First National Bank Of Groton股票是否支付股息？ First National Bank Of Groton目前的价值为41.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.33%和USD。实时查看图表以跟踪FIGR走势。

如何购买FIGR股票？ 您可以以41.16的当前价格购买First National Bank Of Groton股票。订单通常设置在41.16或41.46附近，而6796和-2.21%显示市场活动。立即关注FIGR的实时图表更新。

如何投资FIGR股票？ 投资First National Bank Of Groton需要考虑年度范围30.01 - 49.49和当前价格41.16。许多人在以41.16或41.46下订单之前，会比较18.28%和。实时查看FIGR价格图表，了解每日变化。

First National Bank Of Groton股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First National Bank Of Groton的最高价格是49.49。在30.01 - 49.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First National Bank Of Groton的绩效。

First National Bank Of Groton股票的最低价格是多少？ First National Bank Of Groton（FIGR）的最低价格为30.01。将其与当前的41.16和30.01 - 49.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。