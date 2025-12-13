FIGR: First National Bank Of Groton
今日FIGR汇率已更改-2.12%。当日，交易品种以低点39.73和高点42.77进行交易。
关注First National Bank Of Groton动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FIGR股票今天的价格是多少？
First National Bank Of Groton股票今天的定价为41.16。它在39.73 - 42.77范围内交易，昨天的收盘价为42.05，交易量达到6796。FIGR的实时价格图表显示了这些更新。
First National Bank Of Groton股票是否支付股息？
First National Bank Of Groton目前的价值为41.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.33%和USD。实时查看图表以跟踪FIGR走势。
如何购买FIGR股票？
您可以以41.16的当前价格购买First National Bank Of Groton股票。订单通常设置在41.16或41.46附近，而6796和-2.21%显示市场活动。立即关注FIGR的实时图表更新。
如何投资FIGR股票？
投资First National Bank Of Groton需要考虑年度范围30.01 - 49.49和当前价格41.16。许多人在以41.16或41.46下订单之前，会比较18.28%和。实时查看FIGR价格图表，了解每日变化。
First National Bank Of Groton股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First National Bank Of Groton的最高价格是49.49。在30.01 - 49.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First National Bank Of Groton的绩效。
First National Bank Of Groton股票的最低价格是多少？
First National Bank Of Groton（FIGR）的最低价格为30.01。将其与当前的41.16和30.01 - 49.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIGR股票是什么时候拆分的？
First National Bank Of Groton历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.05和14.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.05
- 开盘价
- 42.09
- 卖价
- 41.16
- 买价
- 41.46
- 最低价
- 39.73
- 最高价
- 42.77
- 交易量
- 6.796 K
- 日变化
- -2.12%
- 月变化
- 18.28%
- 6个月变化
- 14.33%
- 年变化
- 14.33%