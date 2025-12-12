- Aperçu
FIGR: First National Bank Of Groton
Le taux de change de FIGR a changé de -2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.73 et à un maximum de 42.77.
Suivez la dynamique First National Bank Of Groton. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FIGR aujourd'hui ?
L'action First National Bank Of Groton est cotée à 40.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans 39.73 - 42.77, a clôturé hier à 42.05 et son volume d'échange a atteint 4140. Le graphique en temps réel du cours de FIGR présente ces mises à jour.
L'action First National Bank Of Groton verse-t-elle des dividendes ?
First National Bank Of Groton est actuellement valorisé à 40.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FIGR.
Comment acheter des actions FIGR ?
Vous pouvez acheter des actions First National Bank Of Groton au cours actuel de 40.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.94 ou de 41.24, le 4140 et le -2.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FIGR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FIGR ?
Investir dans First National Bank Of Groton implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.01 - 49.49 et le prix actuel 40.94. Beaucoup comparent 17.64% et 13.72% avant de passer des ordres à 40.94 ou 41.24. Consultez le graphique du cours de FIGR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First National Bank Of Groton ?
Le cours le plus élevé de First National Bank Of Groton l'année dernière était 49.49. Au cours de 30.01 - 49.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First National Bank Of Groton sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First National Bank Of Groton ?
Le cours le plus bas de First National Bank Of Groton (FIGR) sur l'année a été 30.01. Sa comparaison avec 40.94 et 30.01 - 49.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FIGR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FIGR a-t-elle été divisée ?
First National Bank Of Groton a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.05 et 13.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.05
- Ouverture
- 42.09
- Bid
- 40.94
- Ask
- 41.24
- Plus Bas
- 39.73
- Plus Haut
- 42.77
- Volume
- 4.140 K
- Changement quotidien
- -2.64%
- Changement Mensuel
- 17.64%
- Changement à 6 Mois
- 13.72%
- Changement Annuel
- 13.72%
