クォートセクション
通貨 / FIGR
株に戻る

FIGR: フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ

40.94 USD 1.11 (2.64%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

FIGRの今日の為替レートは、-2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり39.73の安値と42.77の高値で取引されました。

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

FIGR株の現在の価格は？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株価は本日40.94です。39.73 - 42.77内で取引され、前日の終値は42.05、取引量は4140に達しました。FIGRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株は配当を出しますか？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの現在の価格は40.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.72%やUSDにも注目します。FIGRの動きはライブチャートで確認できます。

FIGR株を買う方法は？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株は現在40.94で購入可能です。注文は通常40.94または41.24付近で行われ、4140や-2.73%が市場の動きを示します。FIGRの最新情報はライブチャートで確認できます。

FIGR株に投資する方法は？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズへの投資では、年間の値幅30.01 - 49.49と現在の40.94を考慮します。注文は多くの場合40.94や41.24で行われる前に、17.64%や13.72%と比較されます。FIGRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株の最高値は？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの過去1年の最高値は49.49でした。30.01 - 49.49内で株価は大きく変動し、42.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。フィギュア・テクノロジー・ソリューションズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株の最低値は？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ(FIGR)の年間最安値は30.01でした。現在の40.94や30.01 - 49.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FIGRの動きはライブチャートで確認できます。

FIGRの株式分割はいつ行われましたか？

フィギュア・テクノロジー・ソリューションズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.05、13.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.73 42.77
1年のレンジ
30.01 49.49
以前の終値
42.05
始値
42.09
買値
40.94
買値
41.24
安値
39.73
高値
42.77
出来高
4.140 K
1日の変化
-2.64%
1ヶ月の変化
17.64%
6ヶ月の変化
13.72%
1年の変化
13.72%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待