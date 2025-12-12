- 概要
FIGR: フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ
FIGRの今日の為替レートは、-2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり39.73の安値と42.77の高値で取引されました。
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FIGR株の現在の価格は？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株価は本日40.94です。39.73 - 42.77内で取引され、前日の終値は42.05、取引量は4140に達しました。FIGRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株は配当を出しますか？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの現在の価格は40.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.72%やUSDにも注目します。FIGRの動きはライブチャートで確認できます。
FIGR株を買う方法は？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株は現在40.94で購入可能です。注文は通常40.94または41.24付近で行われ、4140や-2.73%が市場の動きを示します。FIGRの最新情報はライブチャートで確認できます。
FIGR株に投資する方法は？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズへの投資では、年間の値幅30.01 - 49.49と現在の40.94を考慮します。注文は多くの場合40.94や41.24で行われる前に、17.64%や13.72%と比較されます。FIGRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株の最高値は？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの過去1年の最高値は49.49でした。30.01 - 49.49内で株価は大きく変動し、42.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。フィギュア・テクノロジー・ソリューションズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズの株の最低値は？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ(FIGR)の年間最安値は30.01でした。現在の40.94や30.01 - 49.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FIGRの動きはライブチャートで確認できます。
FIGRの株式分割はいつ行われましたか？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.05、13.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 42.05
- 始値
- 42.09
- 買値
- 40.94
- 買値
- 41.24
- 安値
- 39.73
- 高値
- 42.77
- 出来高
- 4.140 K
- 1日の変化
- -2.64%
- 1ヶ月の変化
- 17.64%
- 6ヶ月の変化
- 13.72%
- 1年の変化
- 13.72%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
