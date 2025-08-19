Dövizler / FICO
FICO: Fair Isaac Corproation
1477.05 USD 46.19 (3.03%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FICO fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1464.80 ve Yüksek fiyatı olarak 1543.99 aralığında işlem gördü.
Fair Isaac Corproation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
1464.80 1543.99
Yıllık aralık
1300.00 2402.52
- Önceki kapanış
- 1523.24
- Açılış
- 1531.47
- Satış
- 1477.05
- Alış
- 1477.35
- Düşük
- 1464.80
- Yüksek
- 1543.99
- Hacim
- 530
- Günlük değişim
- -3.03%
- Aylık değişim
- -1.86%
- 6 aylık değişim
- -19.33%
- Yıllık değişim
- -24.39%
21 Eylül, Pazar