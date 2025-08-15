货币 / FICO
FICO: Fair Isaac Corproation
1552.71 USD 2.70 (0.17%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FICO汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点1549.32和高点1562.82进行交易。
关注Fair Isaac Corproation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICO新闻
- US consumers are feeling the stress of inflation, interest rates, report shows
- Klarna goes public as more people say buy-now-pay-later is the only way they can afford to buy things
- Fair Isaac (FICO) CEO Lansing sells $9.2m in stock
- Why Is Everyone Talking About Fair Isaac Stock?
- Where Fair Isaac's Growth Could Come From Next
- Fair Isaac Is Quietly Becoming an AI Fraud-Detection Powerhouse
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Fair Isaac (FICO) CEO Lansing sells $9.03 million in shares
- Fair Isaac (FICO) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- YCG Loads Up Nearly 5,000 Fair Isaac Shares in Q2 2025
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- I am a 65-year old single woman with 25 credit cards. How do I cancel them without hurting my credit score?
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Fair Isaac: Market Fears Are Overblown, The Moat Remains (NYSE:FICO)
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- Fair Isaac: High Valuation And Still Hasn't Fallen Enough (NYSE:FICO)
- Fair Isaac Stock: I Am Buying Again Despite The Negative News (Rating Upgrade) (NYSE:FICO)
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- FICO partners with Chelsea FC to promote financial literacy in US
- SPY ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/15/2025 - TipRanks.com
日范围
1549.32 1562.82
年范围
1300.00 2402.52
- 前一天收盘价
- 1555.41
- 开盘价
- 1552.05
- 卖价
- 1552.71
- 买价
- 1553.01
- 最低价
- 1549.32
- 最高价
- 1562.82
- 交易量
- 191
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- -15.19%
- 年变化
- -20.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值