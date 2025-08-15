КотировкиРазделы
FICO
FICO: Fair Isaac Corproation

1552.71 USD 2.70 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FICO за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1549.32, а максимальная — 1562.82.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1549.32 1562.82
Годовой диапазон
1300.00 2402.52
Предыдущее закрытие
1555.41
Open
1552.05
Bid
1552.71
Ask
1553.01
Low
1549.32
High
1562.82
Объем
191
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
-15.19%
Годовое изменение
-20.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.