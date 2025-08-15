Валюты / FICO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FICO: Fair Isaac Corproation
1552.71 USD 2.70 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FICO за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1549.32, а максимальная — 1562.82.
Следите за динамикой Fair Isaac Corproation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FICO
- US consumers are feeling the stress of inflation, interest rates, report shows
- Klarna goes public as more people say buy-now-pay-later is the only way they can afford to buy things
- Fair Isaac (FICO) CEO Lansing sells $9.2m in stock
- Why Is Everyone Talking About Fair Isaac Stock?
- Where Fair Isaac's Growth Could Come From Next
- Fair Isaac Is Quietly Becoming an AI Fraud-Detection Powerhouse
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Fair Isaac (FICO) CEO Lansing sells $9.03 million in shares
- Fair Isaac (FICO) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- YCG Loads Up Nearly 5,000 Fair Isaac Shares in Q2 2025
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- I am a 65-year old single woman with 25 credit cards. How do I cancel them without hurting my credit score?
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Fair Isaac: Market Fears Are Overblown, The Moat Remains (NYSE:FICO)
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- Fair Isaac: High Valuation And Still Hasn't Fallen Enough (NYSE:FICO)
- Fair Isaac Stock: I Am Buying Again Despite The Negative News (Rating Upgrade) (NYSE:FICO)
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- FICO partners with Chelsea FC to promote financial literacy in US
- SPY ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/15/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
1549.32 1562.82
Годовой диапазон
1300.00 2402.52
- Предыдущее закрытие
- 1555.41
- Open
- 1552.05
- Bid
- 1552.71
- Ask
- 1553.01
- Low
- 1549.32
- High
- 1562.82
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- -15.19%
- Годовое изменение
- -20.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.