통화 / FICO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FICO: Fair Isaac Corproation
1477.05 USD 46.19 (3.03%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FICO 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1464.80이고 고가는 1543.99이었습니다.
Fair Isaac Corproation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICO News
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- US consumers are feeling the stress of inflation, interest rates, report shows
- Klarna goes public as more people say buy-now-pay-later is the only way they can afford to buy things
- Fair Isaac (FICO) CEO Lansing sells $9.2m in stock
- Why Is Everyone Talking About Fair Isaac Stock?
- Where Fair Isaac's Growth Could Come From Next
- Fair Isaac Is Quietly Becoming an AI Fraud-Detection Powerhouse
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Fair Isaac (FICO) CEO Lansing sells $9.03 million in shares
- Fair Isaac (FICO) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- YCG Loads Up Nearly 5,000 Fair Isaac Shares in Q2 2025
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- I am a 65-year old single woman with 25 credit cards. How do I cancel them without hurting my credit score?
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Fair Isaac: Market Fears Are Overblown, The Moat Remains (NYSE:FICO)
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- Fair Isaac: High Valuation And Still Hasn't Fallen Enough (NYSE:FICO)
- Fair Isaac Stock: I Am Buying Again Despite The Negative News (Rating Upgrade) (NYSE:FICO)
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- FICO partners with Chelsea FC to promote financial literacy in US
- SPY ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
일일 변동 비율
1464.80 1543.99
년간 변동
1300.00 2402.52
- 이전 종가
- 1523.24
- 시가
- 1531.47
- Bid
- 1477.05
- Ask
- 1477.35
- 저가
- 1464.80
- 고가
- 1543.99
- 볼륨
- 530
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- -1.86%
- 6개월 변동
- -19.33%
- 년간 변동율
- -24.39%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K