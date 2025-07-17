Dövizler / FHN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FHN: First Horizon Corporation
23.09 USD 0.14 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FHN fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.99 ve Yüksek fiyatı olarak 23.26 aralığında işlem gördü.
First Horizon Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHN haberleri
- Fed Cuts Rates, Signals More Easing: What Does This Mean for Banks?
- First Horizon National Corporation hissesi 23,08 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- First Horizon National Corporation stock hits 52-week high at $23.08
- BOK Financial Gains 16% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- First Horizon National Corporation stock hits 52-week high at $23.01
- First Horizon Corporation (FHN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- First Horizon Stock Up Nearly 36% in a Year: How to Approach Now?
- First Horizon adds Michael L. Moehn to board, expands director count to 13
- First Horizon adds Ameren CFO Michael Moehn to board of directors
- Why Is First Horizon (FHN) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
- First Horizon names Shaun McDougall as new head of consumer banking
- Why First Horizon National (FHN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- First Horizon stress test shows strong capital levels above requirements
- Why First Horizon National (FHN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Bank of Hawaii Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income, Stock Down
- First Horizon Posts Q2 EPS Beat
- BOK Financial's Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- First Horizon National Corporation stock hits 52-week high at 22.45 USD
- Huntington Q2 Earnings Match Estimates, NII Rises Y/Y, Fee Income Down
- Comerica Q2 Earnings Top Estimates on Strength in NII & Loan Growth
- Are Options Traders Betting on a Big Move in First Horizon Stock?
- Texas Capital Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- First Horizon Q2 Earnings Top Estimates as NII Rises, Expenses Decline
Günlük aralık
22.99 23.26
Yıllık aralık
14.82 23.26
- Önceki kapanış
- 23.23
- Açılış
- 23.19
- Satış
- 23.09
- Alış
- 23.39
- Düşük
- 22.99
- Yüksek
- 23.26
- Hacim
- 12.351 K
- Günlük değişim
- -0.60%
- Aylık değişim
- 3.59%
- 6 aylık değişim
- 19.58%
- Yıllık değişim
- 49.45%
21 Eylül, Pazar