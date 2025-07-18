통화 / FHN
FHN: First Horizon Corporation
23.09 USD 0.14 (0.60%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FHN 환율이 오늘 -0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.99이고 고가는 23.26이었습니다.
First Horizon Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FHN News
- Fed Cuts Rates, Signals More Easing: What Does This Mean for Banks?
- LPL Financial, Commonwealth 인수 후 자산 2.26조 달러로 급증
- 퍼스트 호라이즌, 52주 신고가 경신: 23.08달러
- First Horizon National Corporation stock hits 52-week high at $23.08
- BOK Financial Gains 16% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- First Horizon National Corporation stock hits 52-week high at $23.01
- First Horizon Corporation (FHN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- First Horizon Stock Up Nearly 36% in a Year: How to Approach Now?
- First Horizon adds Michael L. Moehn to board, expands director count to 13
- First Horizon adds Ameren CFO Michael Moehn to board of directors
- Why Is First Horizon (FHN) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
- First Horizon names Shaun McDougall as new head of consumer banking
- Why First Horizon National (FHN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- First Horizon stress test shows strong capital levels above requirements
- Why First Horizon National (FHN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Bank of Hawaii Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income, Stock Down
- First Horizon Posts Q2 EPS Beat
- BOK Financial's Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- First Horizon National Corporation stock hits 52-week high at 22.45 USD
- Huntington Q2 Earnings Match Estimates, NII Rises Y/Y, Fee Income Down
- Comerica Q2 Earnings Top Estimates on Strength in NII & Loan Growth
- Are Options Traders Betting on a Big Move in First Horizon Stock?
- Texas Capital Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
일일 변동 비율
22.99 23.26
년간 변동
14.82 23.26
- 이전 종가
- 23.23
- 시가
- 23.19
- Bid
- 23.09
- Ask
- 23.39
- 저가
- 22.99
- 고가
- 23.26
- 볼륨
- 12.351 K
- 일일 변동
- -0.60%
- 월 변동
- 3.59%
- 6개월 변동
- 19.58%
- 년간 변동율
- 49.45%
