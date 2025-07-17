Валюты / FHN
FHN: First Horizon Corporation
22.26 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FHN за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.36.
Следите за динамикой First Horizon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FHN
Дневной диапазон
21.94 22.36
Годовой диапазон
14.82 23.07
- Предыдущее закрытие
- 22.33
- Open
- 22.32
- Bid
- 22.26
- Ask
- 22.56
- Low
- 21.94
- High
- 22.36
- Объем
- 10.526 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- 15.28%
- Годовое изменение
- 44.08%
