FHN: First Horizon Corporation
23.09 USD 0.14 (0.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FHN a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.99 et à un maximum de 23.26.
Suivez la dynamique First Horizon Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHN Nouvelles
Range quotidien
22.99 23.26
Range Annuel
14.82 23.26
- Clôture Précédente
- 23.23
- Ouverture
- 23.19
- Bid
- 23.09
- Ask
- 23.39
- Plus Bas
- 22.99
- Plus Haut
- 23.26
- Volume
- 12.351 K
- Changement quotidien
- -0.60%
- Changement Mensuel
- 3.59%
- Changement à 6 Mois
- 19.58%
- Changement Annuel
- 49.45%
20 septembre, samedi