FHLC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi 68.50 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 68.50 - 69.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 68.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 156 değerine ulaştı. FHLC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

