FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.50 USD 0.13 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FHLC fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.50 ve Yüksek fiyatı olarak 69.22 aralığında işlem gördü.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FHLC haberleri

Sıkça sorulan sorular

FHLC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi 68.50 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 68.50 - 69.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 68.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 156 değerine ulaştı. FHLC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi şu anda 68.50 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.93% ve USD değerlerini izler. FHLC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FHLC hisse senedi nasıl alınır?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisselerini şu anki 68.50 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 68.50 ve Ask 68.80 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 156 ve günlük değişim oranı -0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FHLC fiyat hareketlerini takip edin.

FHLC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 60.35 - 71.82 ve mevcut fiyatı 68.50 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 68.50 veya Ask 68.80 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.75% ve 6 aylık değişim oranı 4.84% değerlerini karşılaştırır. FHLC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi yıllık olarak 71.82 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 60.35 - 71.82). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 68.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity MSCI Health Care Index ETF performansını takip edin.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 60.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 68.50 ve hareket ettiği yıllık aralık 60.35 - 71.82 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FHLC fiyat hareketlerini izleyin.

FHLC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 68.63 ve yıllık değişim oranı -1.93% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
68.50 69.22
Yıllık aralık
60.35 71.82
Önceki kapanış
68.63
Açılış
68.72
Satış
68.50
Alış
68.80
Düşük
68.50
Yüksek
69.22
Hacim
156
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
1.75%
6 aylık değişim
4.84%
Yıllık değişim
-1.93%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
-12.8
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
4.6
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
3.524 M
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.703 M
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M