FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
A taxa do FHLC para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.50 e o mais alto foi 69.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Health Care Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FHLC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FHLC hoje?
Hoje Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) está avaliado em 68.50. O instrumento é negociado dentro de 68.50 - 69.22, o fechamento de ontem foi 68.63, e o volume de negociação atingiu 156. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHLC em tempo real.
As ações de Fidelity MSCI Health Care Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity MSCI Health Care Index ETF está avaliado em 68.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.93% e USD. Monitore os movimentos de FHLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FHLC?
Você pode comprar ações de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) pelo preço atual 68.50. Ordens geralmente são executadas perto de 68.50 ou 68.80, enquanto 156 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FHLC?
Investir em Fidelity MSCI Health Care Index ETF envolve considerar a faixa anual 60.35 - 71.82 e o preço atual 68.50. Muitos comparam 1.75% e 4.84% antes de enviar ordens em 68.50 ou 68.80. Estude as mudanças diárias de preço de FHLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
O maior preço de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) no último ano foi 71.82. As ações oscilaram bastante dentro de 60.35 - 71.82, e a comparação com 68.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity MSCI Health Care Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
O menor preço de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) no ano foi 60.35. A comparação com o preço atual 68.50 e 60.35 - 71.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHLC?
No passado Fidelity MSCI Health Care Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 68.63 e -1.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 68.63
- Open
- 68.72
- Bid
- 68.50
- Ask
- 68.80
- Low
- 68.50
- High
- 69.22
- Volume
- 156
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 1.75%
- Mudança de 6 meses
- 4.84%
- Mudança anual
- -1.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh