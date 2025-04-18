FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
今日FHLC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点68.50和高点69.22进行交易。
关注Fidelity MSCI Health Care Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FHLC新闻
常见问题解答
FHLC股票今天的价格是多少？
Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票今天的定价为68.50。它在68.50 - 69.22范围内交易，昨天的收盘价为68.63，交易量达到156。FHLC的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity MSCI Health Care Index ETF目前的价值为68.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.93%和USD。实时查看图表以跟踪FHLC走势。
如何购买FHLC股票？
您可以以68.50的当前价格购买Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票。订单通常设置在68.50或68.80附近，而156和-0.32%显示市场活动。立即关注FHLC的实时图表更新。
如何投资FHLC股票？
投资Fidelity MSCI Health Care Index ETF需要考虑年度范围60.35 - 71.82和当前价格68.50。许多人在以68.50或68.80下订单之前，会比较1.75%和。实时查看FHLC价格图表，了解每日变化。
Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity MSCI Health Care Index ETF的最高价格是71.82。在60.35 - 71.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Health Care Index ETF的绩效。
Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity MSCI Health Care Index ETF（FHLC）的最低价格为60.35。将其与当前的68.50和60.35 - 71.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FHLC股票是什么时候拆分的？
Fidelity MSCI Health Care Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.63和-1.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.63
- 开盘价
- 68.72
- 卖价
- 68.50
- 买价
- 68.80
- 最低价
- 68.50
- 最高价
- 69.22
- 交易量
- 156
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 4.84%
- 年变化
- -1.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M