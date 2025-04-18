报价部分
货币 / FHLC
回到股票

FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.50 USD 0.13 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FHLC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点68.50和高点69.22进行交易。

关注Fidelity MSCI Health Care Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FHLC新闻

常见问题解答

FHLC股票今天的价格是多少？

Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票今天的定价为68.50。它在68.50 - 69.22范围内交易，昨天的收盘价为68.63，交易量达到156。FHLC的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票是否支付股息？

Fidelity MSCI Health Care Index ETF目前的价值为68.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.93%和USD。实时查看图表以跟踪FHLC走势。

如何购买FHLC股票？

您可以以68.50的当前价格购买Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票。订单通常设置在68.50或68.80附近，而156和-0.32%显示市场活动。立即关注FHLC的实时图表更新。

如何投资FHLC股票？

投资Fidelity MSCI Health Care Index ETF需要考虑年度范围60.35 - 71.82和当前价格68.50。许多人在以68.50或68.80下订单之前，会比较1.75%和。实时查看FHLC价格图表，了解每日变化。

Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity MSCI Health Care Index ETF的最高价格是71.82。在60.35 - 71.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Health Care Index ETF的绩效。

Fidelity MSCI Health Care Index ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity MSCI Health Care Index ETF（FHLC）的最低价格为60.35。将其与当前的68.50和60.35 - 71.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FHLC股票是什么时候拆分的？

Fidelity MSCI Health Care Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.63和-1.93%中可见。

日范围
68.50 69.22
年范围
60.35 71.82
前一天收盘价
68.63
开盘价
68.72
卖价
68.50
买价
68.80
最低价
68.50
最高价
69.22
交易量
156
日变化
-0.19%
月变化
1.75%
6个月变化
4.84%
年变化
-1.93%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M