FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLCの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり68.42の安値と69.22の高値で取引されました。
Fidelity MSCI Health Care Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHLC News
よくあるご質問
FHLC株の現在の価格は？
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株価は本日68.55です。68.42 - 69.22内で取引され、前日の終値は68.63、取引量は212に達しました。FHLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの現在の価格は68.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.86%やUSDにも注目します。FHLCの動きはライブチャートで確認できます。
FHLC株を買う方法は？
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株は現在68.55で購入可能です。注文は通常68.55または68.85付近で行われ、212や-0.25%が市場の動きを示します。FHLCの最新情報はライブチャートで確認できます。
FHLC株に投資する方法は？
Fidelity MSCI Health Care Index ETFへの投資では、年間の値幅60.35 - 71.82と現在の68.55を考慮します。注文は多くの場合68.55や68.85で行われる前に、1.83%や4.91%と比較されます。FHLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株の最高値は？
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの過去1年の最高値は71.82でした。60.35 - 71.82内で株価は大きく変動し、68.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Health Care Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株の最低値は？
Fidelity MSCI Health Care Index ETF(FHLC)の年間最安値は60.35でした。現在の68.55や60.35 - 71.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHLCの動きはライブチャートで確認できます。
FHLCの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity MSCI Health Care Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、68.63、-1.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 68.63
- 始値
- 68.72
- 買値
- 68.55
- 買値
- 68.85
- 安値
- 68.42
- 高値
- 69.22
- 出来高
- 212
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.83%
- 6ヶ月の変化
- 4.91%
- 1年の変化
- -1.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M