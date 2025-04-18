クォートセクション
FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.55 USD 0.08 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FHLCの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり68.42の安値と69.22の高値で取引されました。

Fidelity MSCI Health Care Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FHLC News

よくあるご質問

FHLC株の現在の価格は？

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株価は本日68.55です。68.42 - 69.22内で取引され、前日の終値は68.63、取引量は212に達しました。FHLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの現在の価格は68.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.86%やUSDにも注目します。FHLCの動きはライブチャートで確認できます。

FHLC株を買う方法は？

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株は現在68.55で購入可能です。注文は通常68.55または68.85付近で行われ、212や-0.25%が市場の動きを示します。FHLCの最新情報はライブチャートで確認できます。

FHLC株に投資する方法は？

Fidelity MSCI Health Care Index ETFへの投資では、年間の値幅60.35 - 71.82と現在の68.55を考慮します。注文は多くの場合68.55や68.85で行われる前に、1.83%や4.91%と比較されます。FHLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株の最高値は？

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの過去1年の最高値は71.82でした。60.35 - 71.82内で株価は大きく変動し、68.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Health Care Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Health Care Index ETFの株の最低値は？

Fidelity MSCI Health Care Index ETF(FHLC)の年間最安値は60.35でした。現在の68.55や60.35 - 71.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHLCの動きはライブチャートで確認できます。

FHLCの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity MSCI Health Care Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、68.63、-1.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
68.42 69.22
1年のレンジ
60.35 71.82
以前の終値
68.63
始値
68.72
買値
68.55
買値
68.85
安値
68.42
高値
69.22
出来高
212
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
1.83%
6ヶ月の変化
4.91%
1年の変化
-1.86%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M