FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.50 USD 0.13 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FHLC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.50 e ad un massimo di 69.22.

Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Health Care Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

FHLC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FHLC oggi?

Oggi le azioni Fidelity MSCI Health Care Index ETF sono prezzate a 68.50. Viene scambiato all'interno di 68.50 - 69.22, la chiusura di ieri è stata 68.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 156. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FHLC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fidelity MSCI Health Care Index ETF pagano dividendi?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF è attualmente valutato a 68.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FHLC.

Come acquistare azioni FHLC?

Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI Health Care Index ETF al prezzo attuale di 68.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 68.50 o 68.80, mentre 156 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FHLC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FHLC?

Investire in Fidelity MSCI Health Care Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 60.35 - 71.82 e il prezzo attuale 68.50. Molti confrontano 1.75% e 4.84% prima di effettuare ordini su 68.50 o 68.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FHLC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Health Care Index ETF?

Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Health Care Index ETF nell'ultimo anno è stato 71.82. All'interno di 60.35 - 71.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI Health Care Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Health Care Index ETF?

Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) nel corso dell'anno è stato 60.35. Confrontandolo con gli attuali 68.50 e 60.35 - 71.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FHLC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FHLC?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.63 e -1.93%.

Intervallo Giornaliero
68.50 69.22
Intervallo Annuale
60.35 71.82
Chiusura Precedente
68.63
Apertura
68.72
Bid
68.50
Ask
68.80
Minimo
68.50
Massimo
69.22
Volume
156
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
1.75%
Variazione Semestrale
4.84%
Variazione Annuale
-1.93%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M