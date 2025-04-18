- Panorámica
FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
El tipo de cambio de FHLC de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.42, mientras que el máximo ha alcanzado 69.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Health Care Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHLC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FHLC hoy?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) se evalúa hoy en 68.55. El instrumento se negocia dentro de 68.42 - 69.22; el cierre de ayer ha sido 68.63 y el volumen comercial ha alcanzado 212. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FHLC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF se evalúa actualmente en 68.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.86% y USD. Monitoree los movimientos de FHLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FHLC?
Puede comprar acciones de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) al precio actual de 68.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 68.55 o 68.85, mientras que 212 y -0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FHLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FHLC?
Invertir en Fidelity MSCI Health Care Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 60.35 - 71.82 y el precio actual 68.55. Muchos comparan 1.83% y 4.91% antes de colocar órdenes en 68.55 o 68.85. Estudie los cambios diarios de precios de FHLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
El precio más alto de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) en el último año ha sido 71.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 60.35 - 71.82, una comparación con 68.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity MSCI Health Care Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
El precio más bajo de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) para el año ha sido 60.35. La comparación con los actuales 68.55 y 60.35 - 71.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FHLC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FHLC?
En el pasado, Fidelity MSCI Health Care Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 68.63 y -1.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 68.63
- Open
- 68.72
- Bid
- 68.55
- Ask
- 68.85
- Low
- 68.42
- High
- 69.22
- Volumen
- 212
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- 1.83%
- Cambio a 6 meses
- 4.91%
- Cambio anual
- -1.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M