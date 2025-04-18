- Übersicht
FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Der Wechselkurs von FHLC hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.31 bis zu einem Hoch von 68.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Health Care Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FHLC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FHLC heute?
Die Aktie von Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) notiert heute bei 68.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 68.31 - 68.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 68.55 und das Handelsvolumen erreichte 132. Das Live-Chart von FHLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FHLC Dividenden?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF wird derzeit mit 68.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich FHLC-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) zum aktuellen Kurs von 68.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.42 oder 68.72 platziert, während 132 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FHLC-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity MSCI Health Care Index ETF müssen die jährliche Spanne 60.35 - 71.82 und der aktuelle Kurs 68.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.63% und 4.71%, bevor sie Orders zu 68.42 oder 68.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) im vergangenen Jahr lag bei 71.82. Innerhalb von 60.35 - 71.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 68.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity MSCI Health Care Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) im Laufe des Jahres betrug 60.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.42 und der Spanne 60.35 - 71.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FHLC statt?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 68.55 und -2.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.55
- Eröffnung
- 68.31
- Bid
- 68.42
- Ask
- 68.72
- Tief
- 68.31
- Hoch
- 68.78
- Volumen
- 132
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.63%
- 6-Monatsänderung
- 4.71%
- Jahresänderung
- -2.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B