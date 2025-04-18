- Обзор рынка
FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Курс FHLC за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.50, а максимальная — 69.22.
Следите за динамикой Fidelity MSCI Health Care Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FHLC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FHLC сегодня?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) сегодня оценивается на уровне 68.50. Инструмент торгуется в пределах 68.50 - 69.22, вчерашнее закрытие составило 68.63, а торговый объем достиг 156. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF в настоящее время оценивается в 68.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.93% и USD. Отслеживайте движения FHLC на графике в реальном времени.
Как купить акции FHLC?
Вы можете купить акции Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) по текущей цене 68.50. Ордера обычно размещаются около 68.50 или 68.80, тогда как 156 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FHLC?
Инвестирование в Fidelity MSCI Health Care Index ETF предполагает учет годового диапазона 60.35 - 71.82 и текущей цены 68.50. Многие сравнивают 1.75% и 4.84% перед размещением ордеров на 68.50 или 68.80. Изучайте ежедневные изменения цены FHLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) за последний год составила 71.82. Акции заметно колебались в пределах 60.35 - 71.82, сравнение с 68.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI Health Care Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Health Care Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) за год составила 60.35. Сравнение с текущими 68.50 и 60.35 - 71.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FHLC?
В прошлом Fidelity MSCI Health Care Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.63 и -1.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.63
- Open
- 68.72
- Bid
- 68.50
- Ask
- 68.80
- Low
- 68.50
- High
- 69.22
- Объем
- 156
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 4.84%
- Годовое изменение
- -1.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн