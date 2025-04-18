CotationsSections
FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.50 USD 0.13 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FHLC a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.50 et à un maximum de 69.22.

Suivez la dynamique Fidelity MSCI Health Care Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FHLC aujourd'hui ?

L'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF est cotée à 68.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 68.50 - 69.22, a clôturé hier à 68.63 et son volume d'échange a atteint 156. Le graphique en temps réel du cours de FHLC présente ces mises à jour.

L'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF est actuellement valorisé à 68.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FHLC.

Comment acheter des actions FHLC ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Health Care Index ETF au cours actuel de 68.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.50 ou de 68.80, le 156 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FHLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FHLC ?

Investir dans Fidelity MSCI Health Care Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 60.35 - 71.82 et le prix actuel 68.50. Beaucoup comparent 1.75% et 4.84% avant de passer des ordres à 68.50 ou 68.80. Consultez le graphique du cours de FHLC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF ?

Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Health Care Index ETF l'année dernière était 71.82. Au cours de 60.35 - 71.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Health Care Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF ?

Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) sur l'année a été 60.35. Sa comparaison avec 68.50 et 60.35 - 71.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FHLC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FHLC a-t-elle été divisée ?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.63 et -1.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
68.50 69.22
Range Annuel
60.35 71.82
Clôture Précédente
68.63
Ouverture
68.72
Bid
68.50
Ask
68.80
Plus Bas
68.50
Plus Haut
69.22
Volume
156
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
1.75%
Changement à 6 Mois
4.84%
Changement Annuel
-1.93%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M