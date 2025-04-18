- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FHLC: Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Le taux de change de FHLC a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.50 et à un maximum de 69.22.
Suivez la dynamique Fidelity MSCI Health Care Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHLC Nouvelles
- ETFs to Watch Post JNJ's Q3 Earnings Surprise & Bullish Outlook
- Checking The Pulse Of The Healthcare Sector
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- FHLC: Fidelity's U.S. Health Care ETF Balances Quality, Safety, And Growth (NYSEARCA:FHLC)
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC)?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- IXJ: A Bet On Global Healthcare Recovery (NYSEARCA:IXJ)
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- IYH: An Aggressive Positioning On The U.S. Healthcare Industry (IYH)
- FHLC: An Average Healthcare ETF (NYSEARCA:FHLC)
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FHLC aujourd'hui ?
L'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF est cotée à 68.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 68.50 - 69.22, a clôturé hier à 68.63 et son volume d'échange a atteint 156. Le graphique en temps réel du cours de FHLC présente ces mises à jour.
L'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF est actuellement valorisé à 68.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FHLC.
Comment acheter des actions FHLC ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Health Care Index ETF au cours actuel de 68.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.50 ou de 68.80, le 156 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FHLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FHLC ?
Investir dans Fidelity MSCI Health Care Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 60.35 - 71.82 et le prix actuel 68.50. Beaucoup comparent 1.75% et 4.84% avant de passer des ordres à 68.50 ou 68.80. Consultez le graphique du cours de FHLC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Health Care Index ETF l'année dernière était 71.82. Au cours de 60.35 - 71.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Health Care Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Health Care Index ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) sur l'année a été 60.35. Sa comparaison avec 68.50 et 60.35 - 71.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FHLC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FHLC a-t-elle été divisée ?
Fidelity MSCI Health Care Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.63 et -1.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 68.63
- Ouverture
- 68.72
- Bid
- 68.50
- Ask
- 68.80
- Plus Bas
- 68.50
- Plus Haut
- 69.22
- Volume
- 156
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 1.75%
- Changement à 6 Mois
- 4.84%
- Changement Annuel
- -1.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M