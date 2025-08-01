FiyatlarBölümler
Dövizler / FHI
FHI: Federated Hermes Inc

52.71 USD 0.61 (1.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FHI fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.40 ve Yüksek fiyatı olarak 53.11 aralığında işlem gördü.

Federated Hermes Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
52.40 53.11
Yıllık aralık
35.05 54.42
Önceki kapanış
53.32
Açılış
53.11
Satış
52.71
Alış
53.01
Düşük
52.40
Yüksek
53.11
Hacim
1.511 K
Günlük değişim
-1.14%
Aylık değişim
0.50%
6 aylık değişim
29.76%
Yıllık değişim
44.10%
21 Eylül, Pazar