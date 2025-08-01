Валюты / FHI
FHI: Federated Hermes Inc
52.66 USD 0.13 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FHI за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.19, а максимальная — 52.78.
Следите за динамикой Federated Hermes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
52.19 52.78
Годовой диапазон
35.05 54.42
- Предыдущее закрытие
- 52.79
- Open
- 52.57
- Bid
- 52.66
- Ask
- 52.96
- Low
- 52.19
- High
- 52.78
- Объем
- 1.119 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 29.64%
- Годовое изменение
- 43.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.