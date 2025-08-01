통화 / FHI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FHI: Federated Hermes Inc
52.71 USD 0.61 (1.14%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FHI 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.40이고 고가는 53.11이었습니다.
Federated Hermes Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHI News
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- 페더레이티드 헤르메스, InvestingPro 공정가치 분석 63% 수익률로 입증
- Federated Hermes validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 63% return
- Buy 5 Investment Management Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Federated Investors Inc B stock hits all-time high at 54.2 USD
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Federated Hermes (FHI) is a Great Choice
- Zacks Industry Outlook Highlights T. Rowe Price, SEI Investments and Federated Hermes
- 3 Stocks to Bet on From the Prospering Investment Management Industry
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Federated Investors stock hits all-time high at 52.25 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Analysis-Blowout South Korea stock rally on a knife-edge over tax plans
- Here's Why Federated Hermes (FHI) is a Strong Momentum Stock
- Federated Investors Inc B stock hits all-time high at 50.65 USD
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- Federated Hermes (FHI) Q2 EPS Jumps 480%
- Federated Hermes Q2 Earnings Top Estimates, AUM Reaches Record Level
일일 변동 비율
52.40 53.11
년간 변동
35.05 54.42
- 이전 종가
- 53.32
- 시가
- 53.11
- Bid
- 52.71
- Ask
- 53.01
- 저가
- 52.40
- 고가
- 53.11
- 볼륨
- 1.511 K
- 일일 변동
- -1.14%
- 월 변동
- 0.50%
- 6개월 변동
- 29.76%
- 년간 변동율
- 44.10%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K