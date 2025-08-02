Divisas / FHI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FHI: Federated Hermes Inc
52.54 USD 0.12 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FHI de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.35, mientras que el máximo ha alcanzado 53.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Federated Hermes Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHI News
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Federated Hermes valida el análisis de Valor razonable de InvestingPro con un rendimiento del 63%
- Federated Hermes valida análisis de Valor razonable de InvestingPro con retorno del 63%
- Federated Hermes validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 63% return
- Buy 5 Investment Management Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Federated Investors Inc B stock hits all-time high at 54.2 USD
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Federated Hermes (FHI) is a Great Choice
- Zacks Industry Outlook Highlights T. Rowe Price, SEI Investments and Federated Hermes
- 3 Stocks to Bet on From the Prospering Investment Management Industry
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Federated Investors stock hits all-time high at 52.25 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Analysis-Blowout South Korea stock rally on a knife-edge over tax plans
- Here's Why Federated Hermes (FHI) is a Strong Momentum Stock
- Federated Investors Inc B stock hits all-time high at 50.65 USD
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- Federated Hermes (FHI) Q2 EPS Jumps 480%
Rango diario
52.35 53.24
Rango anual
35.05 54.42
- Cierres anteriores
- 52.66
- Open
- 52.85
- Bid
- 52.54
- Ask
- 52.84
- Low
- 52.35
- High
- 53.24
- Volumen
- 980
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 0.17%
- Cambio a 6 meses
- 29.35%
- Cambio anual
- 43.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B