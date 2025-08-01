通貨 / FHI
FHI: Federated Hermes Inc
53.32 USD 0.78 (1.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FHIの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり52.71の安値と53.79の高値で取引されました。
Federated Hermes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
52.71 53.79
1年のレンジ
35.05 54.42
- 以前の終値
- 52.54
- 始値
- 52.91
- 買値
- 53.32
- 買値
- 53.62
- 安値
- 52.71
- 高値
- 53.79
- 出来高
- 1.073 K
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- 1.66%
- 6ヶ月の変化
- 31.27%
- 1年の変化
- 45.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K