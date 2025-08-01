CotationsSections
FHI: Federated Hermes Inc

52.71 USD 0.61 (1.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FHI a changé de -1.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.40 et à un maximum de 53.11.

Suivez la dynamique Federated Hermes Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
52.40 53.11
Range Annuel
35.05 54.42
Clôture Précédente
53.32
Ouverture
53.11
Bid
52.71
Ask
53.01
Plus Bas
52.40
Plus Haut
53.11
Volume
1.511 K
Changement quotidien
-1.14%
Changement Mensuel
0.50%
Changement à 6 Mois
29.76%
Changement Annuel
44.10%
20 septembre, samedi