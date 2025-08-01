Devises / FHI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FHI: Federated Hermes Inc
52.71 USD 0.61 (1.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FHI a changé de -1.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.40 et à un maximum de 53.11.
Suivez la dynamique Federated Hermes Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHI Nouvelles
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Federated Hermes confirme l’analyse de Juste Valeur d’InvestingPro avec un rendement de 63%
- Federated Hermes validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 63% return
- Buy 5 Investment Management Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Federated Investors Inc B stock hits all-time high at 54.2 USD
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Federated Hermes (FHI) is a Great Choice
- Zacks Industry Outlook Highlights T. Rowe Price, SEI Investments and Federated Hermes
- 3 Stocks to Bet on From the Prospering Investment Management Industry
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Federated Investors stock hits all-time high at 52.25 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Analysis-Blowout South Korea stock rally on a knife-edge over tax plans
- Here's Why Federated Hermes (FHI) is a Strong Momentum Stock
- Federated Investors Inc B stock hits all-time high at 50.65 USD
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- Federated Hermes (FHI) Q2 EPS Jumps 480%
- Federated Hermes Q2 Earnings Top Estimates, AUM Reaches Record Level
Range quotidien
52.40 53.11
Range Annuel
35.05 54.42
- Clôture Précédente
- 53.32
- Ouverture
- 53.11
- Bid
- 52.71
- Ask
- 53.01
- Plus Bas
- 52.40
- Plus Haut
- 53.11
- Volume
- 1.511 K
- Changement quotidien
- -1.14%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 29.76%
- Changement Annuel
- 44.10%
20 septembre, samedi